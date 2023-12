Wenn das „erste Mal“ zum richtigen Fiasko wird

Sonne, Party, Sex! Drei junge Britinnen wollen beim gemeinsamen Kreta-Trip ihre in der Highschool verfestigte Freundschaft so richtig feiern. Und Tara (Mia McKenna-Bruce) will endlich einen Typen für „das erste Mal“ aufgabeln. Ist ja hoch an der Zeit, das finden zumindest ihre erfahrenen Freundinnen.