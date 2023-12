Kaum ein Gewalttäter will einer sein, ist es aber

Gewalt als No-Go

Eine längerfristige Betreuung erweist sich demnach in vielen Fällen als effektiv. „Bei 40 Prozent trifft das zu, ob freiwillig in einer Therapie, einer Männerberatung oder vorgeschrieben wie etwa in der Bewährungshilfe“, teilt Neustart mit. Gleichzeitig soll die Bevölkerung im Zuge der Initiative „16 Tage gegen Gewalt“ für das Thema sensibilisiert werden. „Gewalt in der Privatsphäre muss gesellschaftlich als No-Go gelten. Jede Frau muss wissen, an welche Stellen und Opferschutzeinrichtungen sie sich sofort wenden kann“, sagt Grohs: „Wir alle sind gefordert, bei diesem Thema klar Stellung zu beziehen und nicht wegzusehen!“