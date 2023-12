Grazer Solar-Pionier ist insolvent

Seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftigt sich die Firma Solid in Graz mit Solarinstallationen. Nach einer Insolvenz im Jahr 2019 wurde die nunmehrige Solid Solar Energy Systems als Auffanggesellschaft gegründet - und musste am Mittwoch abermals Insolvenz anmelden und strebt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an..