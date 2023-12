Auch Fehler stoppt Graf am Weg ins Finale nicht

„Beim ersten Sprung habe ich wahrscheinlich einen neuen Schanzenrekord aufgestellt“, scherzte der 27-Jährige. Das sei allerdings nicht der Grund für den Rückstand gewesen. „Das Problem war, dass ich kurz danach in der ersten Negativkurve abgehoben habe, in weiterer Folge in den Sulz gekommen bin und die gesamte Geschwindigkeit verloren habe. Beim Sprung danach musste ich dann sogar abspringen. Bei uns liegt alles so eng zusammen, da reicht bereits der kleinste Fehler und du bist im Finale nur als Zuschauer mit von der Partie.“