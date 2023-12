Diese Geschenke bringen Kinderaugen zum Leuchten

Brettspiele für die ganze Familie

Gerade zu Silvester und in der Zeit bis dahin verbringen viele Familien gemeinsame Zeit, also warum nicht sich und den Kindern die Zeit mit neuen Brettspielen vertreiben? Hier bietet sich das Spiel Kakerlakak an, das zum zehnjährigen Jubiläum eine Tag- und Nacht-Ausgabe erhält. Die Spieler müssen durch Würfelglück und geschicktes Drehen der Besteckteile die elektronische Kakerlake einfangen. Das Spezielle an der Jubiläumsausgabe ist, dass das Spiel auch im Dunkeln stattfindet und man die nachtleuchtende Spielfigur in absoluter Dunkelheit einfangen muss.