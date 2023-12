Pierers Sprung hinauf auf den Kabelbaum

In Summe sind so 800 bis 900 Millionen € ins Unternehmen geflossen, die Eigenkapitalquote liegt bei 25-30 Prozent. Seit heuer ist Pierer Alleineigentümer des Autozulieferers mit Sitz in Nürnberg mit 5,7 Milliarden Euro Umsatz und 105.000 Mitarbeitern, 48 Werken in 27 Ländern.