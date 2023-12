Kein „Raub“: VfGH lehnt SPÖ/FPÖ-Beschwerde ab

Regelung für 2024 und 2025 ausgesetzt

Der Gesetzgeber kann laut VfGH von einer „Durchschnittsbetrachtung“ ausgehen. Ob das Ergebnis in allen Fällen als befriedigend angesehen wird, ist nicht am Gleichheitsgrundsatz zu messen, so der VfGH. Es liege „im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, sich bei der ersten Anpassung für ein Modell der Aliquotierung zu entscheiden“, hieß es in der Begründung. Außerdem wiesen die Höchstrichter darauf hin, dass der Gesetzgeber die Auswirkungen für das Jahr 2023 abgemildert und die Regelung für die Jahre 2024 und 2025 ausgesetzt habe.