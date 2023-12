Mehr Geld für Filmstadt Wien

Nun gibt es mit 2 Millionen Euro mehr Geld. Kulturstadträtin Veronia Kaup-Hasler hat das Budget des Filmfonds Wien auf 13,5 Mio. erhöht. „Die Budgetanhebung ist gerade vor dem Hintergrund des erhöhten Filmproduktionsvolumens in Wien und Österreich sowie der steigenden Produktionskosten eine zukunftsorientierte, beispielhafte Investition in die Wiener Filmwirtschaft und die Wiener Filmschaffenden. Ich freue mich riesig, dass die Stadt konsequent ihren Weg fortsetzt und die Rahmenbedingungen für die heimische Filmbranche nachhaltig verbessert“, so Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission.