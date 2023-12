Lokale, über die man spricht: Café Florianihof

Das erfreuliche Gegenbeispiel liefert das CAFÉ FLORIANIHOF, das bereits geschlossen war und nun in all seiner Josefstädter Behäbigkeit wieder eröffnet wurde. Leicht ergrautes Fischgrätparkett, hohe Fenster, hölzerner Windfang, eine endlos lange weiß gekalkte Theke - optisch und atmosphärisch schließt das Lokal nahtlos an den Vorgänger an. Die neuen Betreiber Simon Schubert und Julian Lechner kommen aus der Spitzengastronomie, konzentrieren sich hier aber strikt auf klassische Kaffeehaus-Kost: Sacherwürstl mit Saft (9 €), kleines Gulasch (15 €), Schinkentoast (5 €). Kuchen stehen in der Vitrine, das Frühstücksangebot ist umfangreich, die Melange kostet 4,50 €.