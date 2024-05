USA: „Erhöhte Vorsicht“ bei Deutschland-Reisen

Sorge vor Anschlägen bei Großveranstaltungen

Großveranstaltungen befeuern die Sorge vor Anschlägen, das gilt dementsprechend auch für die Fußball-EM, die am 14. Juni in München mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland beginnt. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt. Weitere Spielorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart.