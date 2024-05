„Überflüssig!“ Wolff kontert Mintzlaff-Attacke

Diese Aussagen seien für Wolff „überflüssig“, konterte er nach dem Miami-GP bei Sky. Was Mintzlaff sage, habe für ihn „keine Relevanz“, stellte der Wiener klar. Im ORF legte er nach: „Ich weiß überhaupt nicht, was der Typ will. Vielleicht will er in der Zeitung stehen, oder sie (Red Bull; Anm. d. Red.) haben ihm gesagt, dass er das sagen soll.“