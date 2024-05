AKH: 9901 Überstunden an nur eine Person bezahlt

Es handelte sich um eine Auszahlung von insgesamt 9901 Überstunden. Die Frau hatte allerdings nur 1,41 Stunden an Mehrleistungen eingetragen. Laut Stadtrechnungshof führte ein Erfassungsfehler in der Personalverwaltung zur Fehlbuchung. Somit hielt die Freude nicht lange an und der überwiesene Betrag wurde wieder rückerstattet.