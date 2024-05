Leiche im Kofferraum: Ex-Freund unter Verdacht

Todesursache noch unklar

Wie die junge Frau ums Leben kam, ist noch nicht geklärt. „Der Fall ist noch in einem sehr frühen Stadium“, so Zaschka. Die Leiche sei am Sonntagmorgen obduziert worden, das Ergebnis dieser Untersuchung würde jedoch noch nicht vorliegen. Eine eigens gegründete Ermittlungsgruppe würde weiterhin Spuren am Fahrzeug, im Parkhaus sowie Daten von Handy und Social-Media-Aktivitäten des Opfers auswerten.