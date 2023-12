Sozialunterstützung steigt um bis zu 100 Euro

Mit Löhnen und Pensionen steigen jährlich auch die Sozialleistungen. Ein Thema, das insbesondere von der FPÖ gerne kritisch beäugt wird. So wollten die Blauen auch heuer per Anfrage an Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) wissen, wie hoch die Anpassung des Höchstsatzes für die Sozialunterstützung ausfallen wird und um wie viel mehr das dem Land Steiermark 2024 kosten wird.