Steiermark: Sozialhilfe ersetzt Mindestsicherung

Wann wird das Gesetz beschlossen?

Am 21. Jänner wird das Gesetz unter Auflage eingebracht. Am 28. Jänner folgt der Beschluss in der steirischen Regierung, danach startet der landesparlamentarische Prozess. Somit wäre ein realistisches Ziel für den finalen Beschluss der Landtag im Februar oder März. Das Gesetz würde somit in der Steiermark mit 1. Juli in Kraft treten.