„Mafiöse Methoden“: Trio wollte Bankomat sprengen

Der Vorfall datiert vom 27. Februar 2019. Drei Rumänen – zwei sitzen längst im Gefängnis, der dritte wurde per internationalem Haftbefehl gesucht und am 16. September dieses Jahres in U-Haft genommen – waren in einem schrottreifen Auto aus Budapest angereist, um in Österreich auf Beutezug zu gehen. Erstes Ziel: Ein Bankomat in der Hauptstraße in Pama, Bezirk Neusiedl am See.