„Schengen muss besser, nicht größer werden!“

Deutsche Ministerin weiß nicht, was Wien „fordert“

Sie wisse nicht, was Österreich und die Niederlande forderten, so die deutsche Innenministerin Nancy Faeser. „Wir werden uns aufeinander zubewegen müssen.“ Es stehe viel auf dem Spiel, „wir können es nur gemeinsam schaffen, irreguläre Migration zurückzudrängen“. Sie gehe davon aus, dass das Dossier „erfolgreich abgeschlossen“ werde. Ihre belgische Amtskollegin Annelies Verlinden pflichtete Faeser bei: „Ich hoffe, dass bald eine Lösung gefunden wird.“