Von der Leyen fordert Ende der Schengen-Blockade

Die Bundesregierung in Wien blockiert bekanntlich die Aufnahme der beiden Staaten in den grenzkontrollfreien Raum. Die ablehnende Haltung wird mit der hohen Zahl an Flüchtlingen, die über diese Staaten in die EU gelangen würden, begründet. Von der Leyen meinte in ihrer Rede dagegen, dass man den Grenzschutz in der EU verstärkt habe. Bulgarien und Rumänien seien hier mit gutem Beispiel vorangegangen. Sie hätten bewiesen, dass sie die nötigen Bedingungen erfüllen.