Van der Bellen kritisierte Schengen-Veto indirekt

„Ich denke, dass die Regierung auch ihre Investitionsinteressen besser schützen sollte, und zwar nicht nur im Finanzsektor“, sagte er weiter. Österreich sei ein Heimatland für Investorinnen und Investoren in beiden Ländern. „Lassen Sie mich hinzufügen, dass Zehntausende rumänische Frauen in unserem Land arbeiten und sich rund um die Uhr um ältere und kranke Menschen kümmern“, führte Van der Bellen am Donnerstag bei einem Treffen mit Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten aus.