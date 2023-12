Wie das Koralminstitut Kärnten stärken soll

Zollkorridor und gemeinsamer Wirtschaftsraum

Das Logistikzentrum Fürnitz solle außerdem rasch entwickelt werden - so könne man laut Kaiser einen Zollkorridor vom Hafen in Triest bis nach Kärnten einrichten, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal in Europa. Einen dringenden Appell richtet er daher an die ÖBB. „Villach-Fürnitz wird am Schnittpunkt von zwei ganz, ganz wesentlichen Bahnkorridoren liegen. Die Koralmbahn ist ja nicht nur eine Verbindung nach Graz und Wien“, stimmt Mandl dem zu.