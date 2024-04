Mehr Wohnraum für Studierende an Uni Klagenfurt

Steigende Lebenshaltungskosten und hohe Mieten machen es vor allem Studierenden aus anderen Bundesländern und dem Ausland schwer, in Klagenfurt an leistbaren Wohnraum zu kommen. Deshalb feilt man jetzt im Rathaus an einem Konzept, wie man die steigende Nachfrage in den nächsten Jahren bedienen könnte. Und dafür kämen vorerst vier Projekte in der Stadt in Frage.