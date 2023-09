Die Koralmbahn bringt Kärnten Milliardenprojekte

Diese Märkte ortet der Logistikexperte vor allem im Südasiatischen-Raum. „Ich war gerade in Südkorea, um dort mit Handelsdelegierten zu erheben, welche Unternehmen Potenzial hätten, ihre Waren per Schiff nach Triest zu liefern.“ Weitere Chancen ortet Vogt in Vietnam und Indonesien. „Zum Gelingen benötigt es aber den Schulterschluss aller Beteiligten beim LCA.“