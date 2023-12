Drohvideo: Soldaten im Fadenkreuz der Hisbollah

Israel griff „Terrorinfrastruktur“ im Libanon an

Auch in der Nacht auf Dienstag attackierte die israelische Armee laut eigenen Angaben Raketenstellungen der Hisbollah. Auch „Terrorinfrastruktur und ein Militärgelände“ seien ins Visier genommen worden. Man habe auf Beschüsse aus dem Libanon auf Ziele in Israel vom Vortag reagiert. Bei diesen seien drei Soldaten leicht verletzt worden, hieß es. Die Hisbollah hat die Verantwortung für eine Attacke auf israelische Soldaten in der Nacht zu Montag sowie den Beschuss weiterer Ziele übernommen.