Adriana Lima: Heimliches Jawort mit ihrem Liebsten

Lima eine „Superfrau und Supermutter“

„Ich bin so glücklich mit ihm. Er unterstützt mich so sehr“, schwärmte Lima zudem über ihren Mann, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Insgesamt hat das Paar fünf Kinder. „Für mich ist Adriana kein Supermodel, sondern eine Superfrau und Supermutter“, so Lemmers voller Bewunderung für seine Ehefrau.