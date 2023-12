Jäger stach mit Messer auf Schwiegersohn ein

Ein offenbar schon länger schwelender Familienstreit in St. Aegidi fand am Montag um kurz vor 19 Uhr seinen Höhepunkt. Ein 76-jähriger Jäger stach nach einem heftigen Streit dem 48-jährigen Lebensgefährten seiner Tochter mit einem Messer in den Oberbauch. Der Verletzte ergriff daraufhin die Flucht und kontaktierte seine Lebensgefährtin, die schließlich die Polizei alarmierte.