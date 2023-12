Beim VSV bahnt sich ein Sensationstausch an

Sogar aus der NHL kamen Glückwünsche

Zudem wurden am Videowürfel Glückwünsche einiger Spieler wie Brian Lebler (Linz) oder Ryan Duncan (Salzburg) eingespielt – auch Ex-VSV-Sturmpartner Derek Ryan, der ja aktuell in der NHL bei Edmonton spielt, meldete sich. „Ich gratuliere dir herzlich zu deiner tollen Leistung. Ich erinnere mich noch immer gerne an die gemeinsame Zeit in Villach.“