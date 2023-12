„Man sieht die Angst, wenn man vom Winter spricht“

Not, kalte Häuser, trauernde Menschen, sorgenvolle Blicke - so sieht die aktuelle Lage entlang der Frontlinie in der Ukraine aus. Heinz Wegerer vom Hilfswerk International beschreibt die Situation vor Ort. Die Winterbedingungen verschärfen die ohnehin prekäre Lage zusätzlich. Vor allem Kinder leiden darunter.