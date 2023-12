Reinigungsbranche: Einigung auf 9,2% mehr Lohn

Handel: Nächster Verhandlungstag steht

Unterdessen geht das Ringen um einen Gehaltsbeschluss für über 430.000 Angestellte im Handel weiter. Die Verhandlungen werden am 7. Dezember fortgesetzt, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Zuletzt hatte es Warnstreiks bei über 300 Händlern in ganz Österreich gegeben. „Beide Seiten werden sich bewegen müssen, aber die Wirtschaftskammer noch mehr“, sagte GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger.