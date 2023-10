„Reinigungskräfte werden häufig ausgebeutet“

Bei Putzhilfen in steirischen Privathaushalten dominiert nach wie vor die Schwarzarbeit. Genaues Zahlenmaterial gibt es in Österreich aber nicht. Laut Schätzungen von Experten für Schattenwirtschaft ist davon auszugehen, dass zumindest 90 Prozent der Reinigungskräfte in Privathaushalten unangemeldet putzen. Nur ein geringer Teil nimmt beispielsweise einen Dienstleistungsscheck in Anspruch oder arbeitet legal als Selbstständiger. Oft lehnen die Reinigungskräfte selber ein offizielles Arbeitsverhältnis ab, da dann an Steuererklärungen oder etwa Einkommensgrenzen gedacht werden müsste.

Grundsätzlich ist Beschäftigung ohne Anmeldung immer Schwarzarbeit. Auch wenn die Hilfskraft nur für ein paar Stunden monatlich ins Haus kommt, ist eine Meldung verpflichtend. Und auch, wenn dies in Österreich immer noch als Kavaliersdelikt gilt, können die Strafen empfindlich ausfallen - für beide Seiten.