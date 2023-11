Angestellte beklagen Einschüchterungsversuche

Donnerstag ging es in den Morgenstunden los. In Salzburg zeigte die Gewerkschaft zum Beispiel bei Interspar und Metro Flagge, in Wien in Geschäften im Donauzentrum. „Bestreikt werden alle Branchen“, erklärte Gewerkschafterin Helga Fichtinger. Auslöser sind die abgebrochenen Lohnverhandlungen: Die Betriebe bieten sechs Prozent und 1000 Euro Einmalprämie, die Gewerkschaft will 9,4 Prozent und monatlich fix 15 Euro mehr.