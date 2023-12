Winter wie aus dem Bilderbuch soll vorerst bleiben

Alle sind wieder versorgt

Auch die Stromversorgung wurde bis Sonntagabend wieder hergestellt. „Seit wenigen Minuten sind die letzten Kunden, die heute noch auf die Wiederversorgung mit Strom gewartet haben, wieder mit Strom versorgt!, so Wolfgang Denk von Netz OÖ um 17.31 Uhr. Samstagmittag waren knapp 40.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen. „Wir vermuten derzeit, dass in den stark betroffenen Regionen der Boden nicht gefroren war“, so Denk. „Deshalb sind viele unter der Last des schweren Schnees kollabiert und auf Stromleitungen gefallen.“