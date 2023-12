Die neue Partylocation in der Adventzeit!

Was erwartet die Besucher der Wiener Winter Wiesn?

Von Donnerstag bis Samstag, steht Feierlaune und Wiesn-Partystimmung auf dem Programm. Top Live-Bands wie die Dirndl Rocker, die Lauser, die Bengels Reloaded und andere sorgen für beste Unterhaltung. Ein Highlight ist die 1. Rosa Winter Wiesn, die am Donnerstag, 7. Dezember als Krampuskränzchen schräg und ausgelassen in Tracht und Regenbogenfarben bei der Winter Wiesn über die Bühne gehen wird. Am Mittwoch, 13. Dezember wird das Publikum mit einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert der Edlseer & Freunde verzaubert.