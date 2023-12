Drogen-Lenker (25) schleift Polizist am Auto mit

Ohne Führerschein, mit Sommerreifen und - wie sich später herausstellte - unter Drogeneinfluss war am Samstag ein 25-jähriger Fahrzeuglenker bei schneeglatter Fahrbahn in Graz unterwegs. Als ihn Polizeibeamte kontrollieren wollten, flüchtete er mit dem Pkw und schleifte dabei einen Polizisten mehrere Meter am Fahrzeug mit. Eine Fahndung führte schließlich zur Festnahme.