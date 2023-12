Straka bei Woods-Turnier vor Schlussrunde Achter

Der 30-jährige Wiener spielte am Samstag im Albany Golf Club in der Nähe von Nassau eine 68er-Runde (vier unter Par) und liegt nach seiner 67 am Vortag bereits bei neun Schlägen unter Platzstandard. Das bedeutete nach drei Runden den achten Zwischenrang im illustren Feld von 20 Teilnehmern.