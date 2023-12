Salzburger streikten auch am ersten Advent-Samstag

„Viele streiken zum ersten Mal“, sagt Michael Hofer, Regionalsekretär der Gewerkschaft GPA. Er unterstützte am Samstag die Streikenden des Modegeschäfts im Europark. „Die Stimmung war sehr gut und auch die Kunden hatten Verständnis für unsere Aktion“, erklärt Hofer. Trotz der geschlossenen Türen warteten sie den Streik einfach ab. Um 10 Uhr – regulär sperrt die Filiale um 9 Uhr am Samstag auf – öffneten die Mitarbeiter dann die Eingangstür und die Kunden konnten ihren Weihnachtsbummel fortsetzen. „Wir haben den Streik vorab auch angekündigt. Die Kunden wussten also vorher schon Bescheid“, sagt Hofer.