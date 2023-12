Pirelli-Kalender: Naomi hat den Zeiger in der Hand

Naomi Campbell hat den Zeiger in der Hand

Prince Gyasi hat für „The Cal 2024“ den Titel „Timeless“ gewählt. Sein Credo: „Wir werden nicht zeitlos geboren, aber wir werden es“. Passenderweise hat deswegen auch Naomi Campbell auf einem der Kalenderblätter mit dem Titel „Time Stopper“ einen von einer riesigen Uhr abmontierten Zeiger in der Hand - deutlicher lässt sich die Zeitlosigkeit nicht darstellen. Als Aufruf, sich mit dem Hier und Jetzt zufrieden zu geben, ist der Kalender-Titel aber nicht zu verstehen. Vielmehr will Prince Gyasi vor allem junge Menschen dazu ermutigen zu lernen, zu kreieren und damit andere zu inspirieren: „Ich hoffe sie verstehen, dass sie alles tun können, was sie tun möchten, wenn sie sich nur genug Mühe geben und zielstrebig sind.“