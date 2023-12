Nach dem „Urknall“ beginnt das große Aufräumen

Neuer Geschäftsführer gesucht

Zweite große Baustelle ist die Infrastruktur-Holding, in der Gemeindebetriebe wie Sportzentrum (Hallenbad), WM-Sportanlagen, Skigebiet Rosshütte und Fernwärme gebündelt sind. Die Holding ist eine 100%-Tochter der Gemeinde, „die sich durch die Gruppenbesteuerung 300.000 Euro an Steuern erspart“, erläutert Schmid, der nun den Vorsitz des Ausschusses übernommen hat. Die Holding braucht einen neuen Geschäftsführer und ein Budget für 2024. An beidem werde gearbeitet.