Digitale E-Card: Was halten Sie davon?

Die geplante digitale E-Card in Österreich ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung des Gesundheitssystems. Ab 2024 soll die E-Card auf Smartphones verfügbar sein, was den Zugang zu Gesundheitsdiensten und die Verwaltung persönlicher Gesundheitsinformationen vereinfachen wird. Zusätzlich wird die elektronische Gesundheitsakte ELGA ausgebaut, um eine umfassendere Plattform für Gesundheitsdaten zu schaffen.