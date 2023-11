Mehr Geld für Ausbau der Online-Verwaltung

ELGA soll „mehr als PDF-Sammlung“ werden

Im eHealth-Bereich werde man im kommenden Jahr 17 Mio. Euro zusätzlich in die Hand nehmen, kündigte Tursky an. Geplant sei u.a. die Modernisierung der seit zehn Jahren existierenden ELGA (Elektronische Gesundheitsakte), um daraus „mehr als eine PDF-Sammlung zu machen“. Alle Daten müssten in die ELGA hineinkommen, „außer, man optiert hinaus“. Auch bei der Stellung oder der schulärztlichen Untersuchung müsse es Schnittstellen zur ELGA geben. Ebenso sollen die Daten vom Eltern-Kind-Pass in die ELGA kommen. Das sei aber eher ein längerfristiges Vorhaben. „Wir wollen die rechtlichen Voraussetzungen nächstes Jahr schaffen.“