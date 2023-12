Iranische Drohne verfolgt einen US-Flugzeugträger

Die USA verurteilten am Mittwoch den iranischen Drohnenflug, von dem der Iran Aufnahmen im Staatsfernsehen ausstrahlte (Video oben), in der Nähe des Flugzeugträgers als „unsicher“ und „unprofessionell“.

Der Vorfall in internationalen Gewässer am Dienstag habe gegen eine „Notice to Airmen“ verstoßen, die besagt, dass Fluggerät mehr als zehn nautische Meilen (rund 18,5 Kilometer, Anm.) entfernt zu bleiben habe, wird Vizeadmiral Brad Cooper in einer Erklärung zitiert.