Pkw schleudert auf schneeglatter Fahrbahn in Lkw

Großaufgebot an Einsatzkräften

An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, dürfte laut Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstanden sein. Neben der Exektuvie und einem Großaufgebot der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst samt Notfallseelsorgern im Einsatz.