Ukraine: Fünf Tote nach russischem Raketenangriff

Nach Angaben der Regierung in Kiew feuerten russische Truppen sechs S-300-Raketen auf die Städte Pokrowsk, Nowohrodiwka und Myrnohrad in der Region Donezk ab. In Nowohrodiwka wurden nach Angaben von Rettungskräften zwei Männer tot aus den Trümmern geborgen, unter den drei Vermissten sei ein Kind.