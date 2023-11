Rosengarten: Von „heute auf morgen“ pleite

Erste Bewohner in neuer Einrichtung

Insgesamt 51 Bewohner sind von der Insolvenz betroffen. Teilweise gibt es schon eine Lösung. Mit Donnerstag habe die Verlegung der ersten Bewohner gestartet, erklärte Schneemann. Für 25 Menschen habe man einen neuen Platz gefunden. Für weitere 13 gebe es in Neudörfl eine Option. Hinsichtlich der verbleibenden 13 Senioren werde noch an einer Lösung gearbeitet, um einen Platz in der Region zu finden. Dabei werde auf die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen eingegangen. „Wir lassen niemanden zurück“, so der Landesrat. Hinsichtlich der 26 Mitarbeiter des Rosengartens gebe es bereits Gespräche bezüglich einer Übernahme in andere Trägerorganisationen.