Fix! 99ers holen neuen Trainer und Sportdirektor

Zwei alte Bekannte

Das künftige Führungsduo ist in Graz bei Weitem nicht unbekannt: Lange bestritt von 2004 bis 2011 acht Saisonen für die 99ers, Pinter war zwei Jahre lang im Einsatz für die Grazer. Beide durften in ihrer Zeit in Liebenau auch das „C“ auf ihrer Brust tragen.