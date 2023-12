Gesundheitsreform: Rauchs ungenutzter Datenschatz

Rauch erklärte, dass es zwar richtig sei, dass in der Erstversion der Datenauswerteplattform zunächst nur die drei Systempartner (Bund, Länder, Sozialversicherung) Zugriff hätten. An einer Teilhabe der Wissenschaft werde aber gearbeitet. Ein sofortiger Anschluss scheitere an „rechtlichen Hürden“. Kritiker seien eingeladen, sich im Ministerium selbst ein Bild von der Problematik zu machen.