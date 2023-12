„Der Weg der Klimakleber ist nicht meiner“

Zeit, die wir und unsere Erde in Wahrheit aber nicht mehr hat. „Du sagst es. Wären wir vor zehn Jahren das Problem angegangen, hätten wir jetzt nicht die Dringlichkeit. Was glauben wir, wie es in weiteren zehn Jahren aussieht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Nehmen wir den Sommer 2023: Wir haben im Juni in Oberndorf an der Melk (NÖ) zu Mitternacht 36 Grad gemessen. Es ist eine der höchsten Temperaturen, die jemals in ganz Europa zu Mitternacht gemessen wurde. Wollen wir, dass das unsere Zukunft ist? Zu Mitternacht das Fenster aufmachen und heiße Wüstenluft reinlassen? Ich nicht!“, so der Wetterfrosch.