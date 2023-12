Hochwasserschutz für 35.000 Menschen gesichert

Gemeinsamer Natur- und Hochwasserschutz

Aber auch der Vereinbarkeit von Natur- und Hochwasserschutz hat der Wasserverband bei der Realisierung des Großbauwerks hohen Stellenwert eingeräumt. Weil die Triesting auf einer Länge von rund 950 Metern in die Mitte des Tales verlegt wurde, konnte so die Vergrößerung des Stauvolumens bei Hochwasser erreicht werden. „Die Triesting kehrte damit wieder in den Bereich ihres ursprünglich historischen Flussverlaufes zurück und neue Naturräume für die Pflanzen- und Tierwelt an ihren Ufern konnten entstehen“, wird betont.