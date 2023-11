Auf Balkon im 17. Stock geklettert: Mann in Haft

Loch in der Wand

Als der Mann das Bild über seinem Bett abnahm, traute er seinen eigenen Augen nicht. Es war ein Loch in der Wand, in dem sich ein Projektil befand. Als er erneut die Polizei alarmierte, rückte auch gleich die WEGA an, um in die Nachbarwohnung einzudringen. Jedoch war wieder niemand anzutreffen. Allerdings konnten Patronen sichergestellt werden.