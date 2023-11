Neu am Markt: Tracht trifft auf Kräuter

Frisch aus der Natur

Aus diesem Grund werden auch sämtliche Zutaten, die in den Alpen-Vodka kommen, regional angebaut und verarbeitet. So bewirtschaftet Friedrich Wohofsky im Gurktal den rund 450 Jahre alten Vöstlhof und kümmert sich dort um Kräuter von Wald und Wiesen. „Die Fülle an Mariendisteln aus dieser Wildsammlung inspirierte den Kräutermeister Johann Grames schließlich dazu, diese zu mazerieren und destillieren, um so die reinste Essenz zu gewinnen“, erklären die Experten von Gurktaler und ergänzen: „Die Alpenkräuterdestillation befindet sich im Kloster Gurk, wo die Mönche nach Jahrtausende alter Tradition Mazerate herstellen.“