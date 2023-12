10-17 Uhr: We Are Flowergirls Christmas Pop-Up im We Are Flowergirls (Lange Gasse 70)

14-21 Uhr: Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise

14:30-16:30 Uhr: DIY Workshop: Adventkranz binden im Starkl Stadtsalon (Nestroyplatz 1)